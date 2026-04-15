15 апреля 2026 в 12:31

Полицейским предлагают дать беспрепятственный доступ к телефонам россиян

Гуцан: внесудебный доступ к смартфонам граждан России упростит работу полиции

Генпрокурор РФ призвал расширить доступ правоохранительных органов к базе идентификаторов устройств россиян. Он отметил, что такой шаг способен существенно облегчить оперативно-разыскную работу.

Такой инструмент, как внесудебный доступ к сведениям о мобильных устройствах граждан, по большому счету значительно упростит решение задач оперативно-разыскной деятельности. Например, в части розыска лиц, скрывшихся от следствия, суда, уклоняющихся от наказаний, а также без вести пропавшего, — заявил глава ГП.

Гуцан пояснил, что в условиях, когда преступники действуют скрытно и стараются сохранять анонимность, возможность оперативно установить устройство может сыграть ключевую роль в определении их местонахождения, раскрытии преступлений и последующем привлечении к уголовной ответственности. При этом он подчеркнул, что реализация таких мер не должна создавать рисков нарушения конституционных прав граждан.

Ранее глава ГП предложил установить уголовную ответственность за администрирование сайтов в даркнете. Он также отметил, что Государственная дума уже приняла в первом чтении законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения на использование виртуальных телефонных станций и вредоносного программного обеспечения.

