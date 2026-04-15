15 апреля 2026 в 11:10

В Госдуме обеспокоились идеей США создать военный блок с Украиной

Колесник: создание нового военного блока США и Украины может плохо закончиться

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Создание нового военного блока с участием США и Украины может привести к крайне негативным последствиям в условиях текущей международной нестабильности, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, подобные шаги способны спровоцировать дополнительную точку напряжения в другой части земного шара, что лишь усугубит ситуацию.

Очень неспокойный мир сейчас. Появилось еще одно предложение США создать блок с Украиной, объединиться в военном отношении, сделать точку напряжения в другом месте земного шара. Все это может закончиться очень плохо. Если люди обладают каким-то стратегическим мышлением, они понимают, что в данный момент надо, наоборот, не делать лишних движений, выйти хотя бы из тех ситуаций, в которых мир находится. Эта воинственная риторика НАТО раздражает очень многих, большую часть стран. Даже тех, которые в этом Альянсе состоят, — сказал Колесник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США совместно с европейскими странами продвигают инициативу формирования нового военного союза, в котором Украине отводится ключевая роль. Он пояснил, что с подобной идеей выступил Кит Келлог, занимавший пост одного из спецпредставителей американского лидера Дональда Трампа по украинскому направлению.

Власть
Мир
США
НАТО
Украина
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.