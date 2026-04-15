В Госдуме обеспокоились идеей США создать военный блок с Украиной

Создание нового военного блока с участием США и Украины может привести к крайне негативным последствиям в условиях текущей международной нестабильности, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, подобные шаги способны спровоцировать дополнительную точку напряжения в другой части земного шара, что лишь усугубит ситуацию.

Очень неспокойный мир сейчас. Появилось еще одно предложение США создать блок с Украиной, объединиться в военном отношении, сделать точку напряжения в другом месте земного шара. Все это может закончиться очень плохо. Если люди обладают каким-то стратегическим мышлением, они понимают, что в данный момент надо, наоборот, не делать лишних движений, выйти хотя бы из тех ситуаций, в которых мир находится. Эта воинственная риторика НАТО раздражает очень многих, большую часть стран. Даже тех, которые в этом Альянсе состоят, — сказал Колесник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США совместно с европейскими странами продвигают инициативу формирования нового военного союза, в котором Украине отводится ключевая роль. Он пояснил, что с подобной идеей выступил Кит Келлог, занимавший пост одного из спецпредставителей американского лидера Дональда Трампа по украинскому направлению.