15 апреля 2026 в 10:42

Россия направила за рубеж ноты о геноциде советского народа

РФ направила зарубежным МИД ноты о Дне памяти жертв геноцида советского народа

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Российская сторона направила в МИД других государств ноты с информацией о Дне памяти жертв геноцида советского народа, сообщила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на пресс-конференции в ТАСС. 19 апреля эта скорбная дата будет отмечаться впервые.

Во внешнеполитические ведомства других государств направлены ноты с информацией о Дне памяти и важности данной даты для нашей страны и общего сохранения исторической памяти, — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что МИД РФ и российские загранучреждения проводят серьезную информационно-разъяснительную работу по этой теме. Организуются выставки, кинопоказы, возложения венков к местам захоронения жертв геноцида в странах Европы.

Ранее Захарова заявила, что Россия и Китай выступают стабилизирующим фактором на международной арене и объединяют свой потенциал, чтобы «планета не навернулась». Дипломат подчеркнула, что Москва и Пекин как две ядерные державы и постоянные члены Совбеза ООН сосредоточены не на переделе регионов, а на глобальной стабилизации.

