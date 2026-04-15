15 апреля 2026 в 10:13

Захарова четко описала отношение США к союзникам по НАТО

Захарова: США получают дань от союзников по НАТО

Соединенные Штаты получают от союзников по НАТО своего рода «дань», заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, внутри Альянса изменилась изначальная модель равноправия.

Члены НАТО платят исправно дань США внутри Североатлантического альянса за то и потому, что США, как заявили в Вашингтоне, как бы несут за них ответственность, — сказала дипломат.

В МИД РФ считают, что государства-члены вынуждены поддерживать США под предлогом защиты от внешних угроз, в частности от «восточного соседа». Захарова обратила внимание на противоречия в действиях самих Соединенных Штатов, напомнив о заявлениях, связанных с возможным притязанием на Гренландию, которая принадлежит союзнику по НАТО. По ее мнению, подобная политика ставит под сомнение заявленные цели Альянса и вызывает вопросы о реальных источниках угроз, от которых предполагается защищать участников блока.

Ранее дипломат заявляла, что комплекс превосходства и ощущение собственной исключительности не позволяют западным странам признать допущенные ошибки и покаяться в проявлениях гордыни, тщеславия и высокомерия. Она отметила, что единственным выходом из такой позиции могло бы стать искреннее признание вины.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доллар рухнул ниже психологической отметки
В Улан-Удэ задержали мужчину за мошенничество под видом военного юриста
Подмосковные аэроклубы несут серьезные убытки из-за украинских «птичек»
В Германии призвали Мерца не тешить украинцев надеждой на победу над РФ
ВСУ оставили смертоносный «хлам» при бегстве из Димитрова
Россиянам могут сделать скидку на ЖКХ при одном условии
Си Цзиньпин попросил Лаврова передать привет Путину
Появилась новая информация о контратаке ВСУ у Гуляйполя
Юрист раскрыла, что грозит за перевоз стройматериалов в пассажирском лифте
Среди россиянок вырос спрос на донорскую сперму
Тело убитого сослуживцем солдата ВСУ съели собаки
Стало известно о популярных схемах мошенников на сайтах знакомств
Вооруженный Джокер гулял у гольф-поля Трампа в Лос-Анджелесе
Захарова четко описала отношение США к союзникам по НАТО
В Сети появились кадры обысков у обманувших ФНС бизнесменов
Европейская страна может отсрочить введение виз для россиян
Россиянам назвали возраст, в котором чаще всего начинается деменция
Школьник впал в кому из-за укуса клеща в Сибири
Прокуратура нашла массовые нарушения в нацпарке и заповеднике Сочи
Россиян предупредили о невероятных штрафах за клевету в переписке
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

