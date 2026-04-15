Захарова четко описала отношение США к союзникам по НАТО

Соединенные Штаты получают от союзников по НАТО своего рода «дань», заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, внутри Альянса изменилась изначальная модель равноправия.

Члены НАТО платят исправно дань США внутри Североатлантического альянса за то и потому, что США, как заявили в Вашингтоне, как бы несут за них ответственность, — сказала дипломат.

В МИД РФ считают, что государства-члены вынуждены поддерживать США под предлогом защиты от внешних угроз, в частности от «восточного соседа». Захарова обратила внимание на противоречия в действиях самих Соединенных Штатов, напомнив о заявлениях, связанных с возможным притязанием на Гренландию, которая принадлежит союзнику по НАТО. По ее мнению, подобная политика ставит под сомнение заявленные цели Альянса и вызывает вопросы о реальных источниках угроз, от которых предполагается защищать участников блока.

Ранее дипломат заявляла, что комплекс превосходства и ощущение собственной исключительности не позволяют западным странам признать допущенные ошибки и покаяться в проявлениях гордыни, тщеславия и высокомерия. Она отметила, что единственным выходом из такой позиции могло бы стать искреннее признание вины.