«Гордыня, тщеславие, фанаберия»: Захарова призвала Запад к покаянию

Захарова: комплекс белого человека мешает Западу признать свои ошибки

Комплекс «белого человека» и осознание своей исключительности не дают Западу признать свои ошибки и раскаяться в таких грехах, как гордыня, тщеславие и фанаберия, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, выходом из этого должно быть чистосердечное покаяние и понимание своей неправоты, но у западников этого нет.

Гордыня, тщеславие, фанаберия — это страшные грехи. А выходом из этого должно быть раскаяние, чистосердечное искреннее покаяние, — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат заявила, что переписывание истории — это объявленная властями Польши, стран Прибалтики и Украины война, в том числе с советскими памятниками. Она привела данные о сносе монументов благодарности Красной армии в этих странах. Захарова отметила, что только Россия и Белоруссия встают «в полный рост», чтобы говорить о болезненности этих процессов.

До этого представитель МИД РФ отметила, что на Западе и в Японии идет ползучая легализация реваншистских сил. Она привела в пример Токио, который так и не признал вину за Вторую мировую войну.

