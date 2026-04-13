На Западе и в Японии идет ползучая легализация реваншистских сил, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции на тему: «Геноцид советского народа: историческое просвещение и международное признание». Она привела в пример Токио, который так и не признал вину за Вторую мировую войну, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас мы наблюдаем буквально ползучую легализацию реваншистских сил на всем коллективном Западе, включая даже Японию, где так и не признали вину за Вторую мировую войну, — сказала дипломат.

Захарова ранее заявила, что Запад готовится оторвать Белоруссию от России. Она подчеркнула, что таким образом западники готовятся к реваншу. По словам дипломата, гипотетический государственный переворот в Белоруссии и приход к власти прозападных сил полностью уничтожил бы все достижения интеграции в рамках Союзного государства.

Политолог Леонид Савин между тем заявил, что реваншистские настроения в Европе могут привести к войне с Россией. По его словам, именно такая риторика сейчас набирает силу в Германии и других странах ЕС и НАТО, в том числе прибалтийских.