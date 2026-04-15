Гуцан указал на разрушение международных норм из-за захвата кораблей России

Захват российских кораблей разрушает международные нормы, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан. Отвечая на соответствующий вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, он заявил, что разделяет негодование соотечественников, передает ТАСС.

Я как гражданин России разделяю <…> общее негодование по поводу притеснений наших соотечественников за рубежом, откровенных пиратских захватов судов и членов экипажей. Почему? Потому что такие действия разрушают существующие международные нормы и международное право, — сказал генпрокурор.

Ранее ВС США задержали в Индийском океане нефтяной танкер. По данным Пентагона, танкер грубо нарушал санкционный режим. Там добавили, что судно «отслеживали и преследовали» по пути «из Карибского бассейна в Индийский океан». Других подробностей не приводится.

Также помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия выработает дополнительные меры защиты своего торгового флота в случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран. По его словам, кампания против судов, перевозящих грузы из российских портов, приобрела беспрецедентный характер.