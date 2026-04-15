15 апреля 2026 в 11:25

Гуцан указал на разрушение международных норм из-за захвата кораблей России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Захват российских кораблей разрушает международные нормы, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан. Отвечая на соответствующий вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, он заявил, что разделяет негодование соотечественников, передает ТАСС.

Я как гражданин России разделяю <…> общее негодование по поводу притеснений наших соотечественников за рубежом, откровенных пиратских захватов судов и членов экипажей. Почему? Потому что такие действия разрушают существующие международные нормы и международное право, — сказал генпрокурор.

Ранее ВС США задержали в Индийском океане нефтяной танкер. По данным Пентагона, танкер грубо нарушал санкционный режим. Там добавили, что судно «отслеживали и преследовали» по пути «из Карибского бассейна в Индийский океан». Других подробностей не приводится.

Также помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия выработает дополнительные меры защиты своего торгового флота в случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран. По его словам, кампания против судов, перевозящих грузы из российских портов, приобрела беспрецедентный характер.

