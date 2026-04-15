«Чтобы планета не навернулась»: Захарова о роли России и Китая в мире

Россия и Китай являются стабилизирующим фактором на международной арене и объединяют свой потенциал и ресурсы, чтобы «планета не навернулась», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат подчеркнула, что Москва и Пекин сосредоточены не на дележе регионов, а на стабилизации международной обстановки.

Две страны-цивилизации, две ядерные державы, два постоянных члена Совета Безопасности ООН, два народа колоссальных масштабов действительно объединяют свой потенциал, свой ресурс для того, чтобы планета не навернулась, — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат заявляла, что комплекс превосходства и ощущение собственной исключительности не позволяют западным странам признать допущенные ошибки и покаяться в проявлениях гордыни, тщеславия и высокомерия. Она отметила, что единственным выходом из такой позиции могло бы стать искреннее признание вины.

До этого представитель МИД РФ отметила, что на Западе и в Японии идет ползучая легализация реваншистских сил. Она привела в пример Токио, который так и не признал вину за Вторую мировую войну.