15 апреля 2026 в 10:00

«Чего я только ни наслушалась»: Захарова об издевательствах британцев

Фото: МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала, что сталкивалась с настоящими «издевательствами» при получении британской визы в 2004 году. Она сравнила это с дистанционной выдачей российских виз иностранцам сегодня.

Дипломат отметила, что в 2000-х годах, когда еще не было никаких политических претензий со стороны Лондона, унижения в посольстве всегда были визитной карточкой Великобритании. Она подчеркнула, что это продолжается и сейчас.

Чего я только ни наслушалась, что мне только ни сказали в этом визовом отделе британского посольства, — рассказала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что у России вообще нет проблем с выдачей виз, поскольку они оформляются в онлайн-режиме и не требуют личного присутствия, очередей или предварительной записи для подачи сложных анкет. Также Захарова указала, что виза — это разрешение на проезд в страну, а не способ издевательства.

До этого Захарова заявила о постоянном росте числа отказов в визах для россиян со стороны стран Евросоюза. Она выступила с этим заявлением в связи с открытием визовых центров Кипра на территории РФ. По словам дипломата, в ЕС применяется дискриминационный подход к гражданам России.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
