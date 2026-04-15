15 апреля 2026 в 11:21

В вузах Стерлитамака приостановили занятия из-за угрозы БПЛА

В вузах Стерлитамака в Башкирии приостановили занятия из-за угрозы атаки украинских БПЛА, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Студентов эвакуировали в коридоры. Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.

В одном из местных вузов учащихся вывели из аудиторий. По громкоговорителю объявили о действующей террористической угрозе и высокой вероятности атаки БПЛА. Меры предосторожности были введены в рамках стандартного протокола безопасности.

Ранее в Альметьевске детей эвакуировали из школ и детсадов на фоне угрозы атак БПЛА. В администрации города отметили, что все экстренные ведомства работают в режиме повышенной готовности. В городе также были введены ограничения движения общественного транспорта.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа. Масштабная атака была нейтрализована в период с вечера 14 апреля до утра 15 апреля. В частности, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над Крымом.

