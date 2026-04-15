15 апреля 2026 в 10:18

Си Цзиньпин попросил Лаврова передать привет Путину

Сергей Лавров и Си Цзиньпин Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press
Председатель КНР Си Цзиньпин передал искренние приветствия президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Центральное телевидение Китая. Данное обращение было озвучено на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Си Цзиньпин попросил Лаврова передать искренние приветствия президенту РФ Владимиру Путину, — говорится в сообщении телеканала.

Он подчеркнул, что в текущем году страны отмечают сразу две важные даты: 30-летие с момента установления российско-китайских отношений стратегического взаимодействия и партнерства, а также 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном предложил четыре принципа для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Эти принципы включают мирное сосуществование, уважение суверенитета стран региона, соблюдение международного права и координацию в области безопасности и развития. Си Цзиньпин также отметил необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности государств Ближнего Востока.

«Расчехлили арсенал»: военэксперт о дефиците ракет для ПВО Patriot у ВСУ
Стало известно, что грозит Смольянинову при въезде в Россию
Генпрокурор предложил «пожизненный бан» для чиновников-коррупционеров
Украинского журналиста-террориста могут посадить в тюрьму в России
В России может появиться «институт Маска» по изучению продления жизни
Военэксперт раскрыл, о производстве каких ракет договорились ФРГ и Украина
Аномальная жара идет на Москву? Чего ждать, сколько будет градусов
Педофил с игрушками на компьютере: учитель рисования растлевал мальчиков
Автомобилистов предупредили, что грозит за езду на шипованной резине летом
Китайский след обнаружили в атаках Ирана по военным базами США
«Решили формализовать»: раскрыто, зачем США новый военный блок с Украиной
Инфекционист перечислила последствия энцефалита
Си Цзиньпин кратко охарактеризовал отношения Китая и России
«Нельзя доверять»: Киев разоблачили после пасхального перемирия
Атака ВСУ на Стерлитамак 15 апреля: что известно, разрушения, сколько жертв
«Я была шокирована»: Бутырская о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Врач напомнил об опасности сочетания алкоголя с газировкой
Генпрокурор объяснил, почему в России вдвое выросло число терактов
Раскрыты детали атаки ВСУ на содовую столицу России
В ГД рассказали о новых правилах службы для военных, ставших инвалидами
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

