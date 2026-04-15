Си Цзиньпин попросил Лаврова передать привет Путину

Председатель КНР Си Цзиньпин передал искренние приветствия президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Центральное телевидение Китая. Данное обращение было озвучено на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что в текущем году страны отмечают сразу две важные даты: 30-летие с момента установления российско-китайских отношений стратегического взаимодействия и партнерства, а также 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном предложил четыре принципа для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Эти принципы включают мирное сосуществование, уважение суверенитета стран региона, соблюдение международного права и координацию в области безопасности и развития. Си Цзиньпин также отметил необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности государств Ближнего Востока.