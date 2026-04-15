Раскрыта пугающая статистика по вооруженным атакам на школы в России

15 апреля 2026 в 11:18

В России предотвратили 49 вооруженных атак на школы в 2025 году

Силовики пресекли 49 вооруженных нападений на школы в 29 российских регионах в прошлом году, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации. К ответственности привлекли 110 человек.

В прошедшем году правоохранительными органами в 29 регионах страны пресечена подготовка 49 вооруженных нападений на объекты образования, в том числе и террористических актов, — отметил Гуцан.

Выступая в Совете Федерации, глава ГП заявил о двукратном росте числа террористических актов в России в 2025 году на фоне усиления внешней агрессии. Ведомство обязало владельцев промышленных и энергетических объектов усилить меры защиты и приобрести средства радиоэлектронной борьбы.

Также Генеральная прокуратура предложила установить уголовную ответственность за администрирование интернет-ресурсов в даркнете. Гуцан также отметил, что Государственная дума в первом чтении уже поддержала законопроекты, направленные на введение дополнительных ограничений.

В 2025 году Генеральная прокуратура России выявила масштабные нарушения при распределении помощи людям с инвалидностью. Должностные лица по халатности оформляли сертификаты уже умершим гражданам, а организованные преступные группы использовали эти схемы для незаконного обогащения.

