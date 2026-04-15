Крупный канал нелегальной миграции накрыли в российском регионе

В Воронеже сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконный канал миграции, написала в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, благодаря преступной схеме в Россию попали более 500 иностранцев.

Как сообщила Волк, четверо фигурантов в период с апреля по июнь 2025 года организовали незаконное пребывание мигрантов в стране. За деньги они изготавливали и сбывали поддельные документы о регистрации в Коминтерновском районе Воронежа. При обысках у них изъяли оригиналы паспортов иностранцев, бланки уведомлений о миграционном учете, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Фигуранты признали вину. Организатор помещён под домашний арест, посредница — под стражу, ещё двое соучастников получили подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее жительницу Рязанской области осудили за организацию незаконной миграции с помощью фиктивных браков. Ее приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщину также обязали выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.