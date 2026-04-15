Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 11:25

Крупный канал нелегальной миграции накрыли в российском регионе

В Воронеже силовики перекрыли канал нелегальной миграции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Воронеже сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконный канал миграции, написала в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, благодаря преступной схеме в Россию попали более 500 иностранцев.

По предварительным подсчетам, незаконные действия группировки способствовали легализации более 500 иностранных граждан, — сказано в сообщении.

Как сообщила Волк, четверо фигурантов в период с апреля по июнь 2025 года организовали незаконное пребывание мигрантов в стране. За деньги они изготавливали и сбывали поддельные документы о регистрации в Коминтерновском районе Воронежа. При обысках у них изъяли оригиналы паспортов иностранцев, бланки уведомлений о миграционном учете, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Фигуранты признали вину. Организатор помещён под домашний арест, посредница — под стражу, ещё двое соучастников получили подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее жительницу Рязанской области осудили за организацию незаконной миграции с помощью фиктивных браков. Ее приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщину также обязали выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.

Регионы
Воронежская область
МВД
Ирина Волк
миграция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.