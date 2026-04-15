В Госдуме возмутились сносом памятника Ленину в новом регионе России

Инициатива по сносу памятника российскому революционеру Владимиру Ленину в Геническе Херсонской области является деструктивной, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Алексей Куринный. По его словам, местные власти намерены на месте монумента возвести фонтан.

Ко мне обратились товарищи из Херсонской области в связи с ситуацией вокруг возможного демонтажа памятника Ленину в Геническе. Насколько мне известно, на сессии местных депутатов обсуждался вопрос его сноса под предлогом благоустройства и установки фонтана. Считаю такие инициативы абсолютно деструктивными. Подобные решения бьют по исторической памяти и общественному единству. Мы уже видели, к чему приводит декоммунизация. В период СВО подобные решения недопустимы. КПРФ категорически против демонтажа. Со своей стороны обязательно вмешаемся, в том числе на федеральном уровне, — сказал Куринный.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переписывание истории — это объявленная властями Польши, стран Балтии и Украины война, в том числе с советскими памятниками. Она привела данные о сносе монументов благодарности Красной армии в этих странах.