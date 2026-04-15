Минтруд утвердил критерии пособия для детей родителей-одиночек

Минтруд по требованию надзорного ведомства утвердил четкие критерии назначения пособия на детей, которые живут с одним родителем и при этом родители не состоят в браке, заявил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году». По его словам, это сделано для устранения неопределенности при получении выплат, передает РИА Новости.

С учетом позиции Генеральной прокуратуры, Минтрудом регламентированы критерии назначения пособия на детей, проживающих с одним из родителей, не состоящим в браке, — сказал Гуцан.

Глава надзорного ведомства добавил, что для многодетных семей при получении региональных соцвыплат отменили требования о регистрации по месту жительства и о предельном возрасте обучающихся детей. Гуцан подчеркнул, что принятые меры поддержки помогут тысячам россиян.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что единое пособие в России позволяет семьям получать господдержку с ранних сроков беременности матери до достижения ребенком 17 лет. По ее словам, сегодня пособие получают семьи почти с 10 млн детей, а для студентов очной формы обучения ряд выплат сохраняется до 23 лет.

Стало известно, что грозит Смольянинову при въезде в Россию
Генпрокурор предложил «пожизненный бан» для чиновников-коррупционеров
Украинского журналиста-террориста могут посадить в тюрьму в России
В России может появиться «институт Маска» по изучению продления жизни
Военэксперт раскрыл, о производстве каких ракет договорились ФРГ и Украина
Аномальная жара идет на Москву? Чего ждать, сколько будет градусов
Педофил с игрушками на компьютере: учитель рисования растлевал мальчиков
Автомобилистов предупредили, что грозит за езду на шипованной резине летом
Китайский след обнаружили в атаках Ирана по военным базами США
«Решили формализовать»: раскрыто, зачем США новый военный блок с Украиной
Инфекционист перечислила последствия энцефалита
Си Цзиньпин кратко охарактеризовал отношения Китая и России
«Нельзя доверять»: Киев разоблачили после пасхального перемирия
Атака ВСУ на Стерлитамак 15 апреля: что известно, разрушения, сколько жертв
«Я была шокирована»: Бутырская о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Врач напомнил об опасности сочетания алкоголя с газировкой
Генпрокурор объяснил, почему в России вдвое выросло число терактов
Раскрыты детали атаки ВСУ на содовую столицу России
В ГД рассказали о новых правилах службы для военных, ставших инвалидами
Студента из Удмуртии подозревают в совершении госизмены
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
