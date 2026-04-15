Минтруд утвердил критерии пособия для детей родителей-одиночек

Минтруд по требованию надзорного ведомства утвердил четкие критерии назначения пособия на детей, которые живут с одним родителем и при этом родители не состоят в браке, заявил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году». По его словам, это сделано для устранения неопределенности при получении выплат, передает РИА Новости.

С учетом позиции Генеральной прокуратуры, Минтрудом регламентированы критерии назначения пособия на детей, проживающих с одним из родителей, не состоящим в браке, — сказал Гуцан.

Глава надзорного ведомства добавил, что для многодетных семей при получении региональных соцвыплат отменили требования о регистрации по месту жительства и о предельном возрасте обучающихся детей. Гуцан подчеркнул, что принятые меры поддержки помогут тысячам россиян.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что единое пособие в России позволяет семьям получать господдержку с ранних сроков беременности матери до достижения ребенком 17 лет. По ее словам, сегодня пособие получают семьи почти с 10 млн детей, а для студентов очной формы обучения ряд выплат сохраняется до 23 лет.