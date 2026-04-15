В российском регионе предложили провести референдум о смене часового пояса Депутат Ягудин: Татарстану нужно сменить часовой пояс для комфорта жителей

В Татарстане предложили перейти на другой часовой пояс — плюс два часа к московскому времени, передает РБК. Как сообщил депутат Госсовета РТ Альберт Ягудин, это связано с солнечным циклом и активным временем людей.

Татарстан находится восточнее Москвы, это означает, что солнечный цикл у нас иной: летом солнце в республике встает слишком рано, а вечером световой день заканчивается раньше, чем многим жителям было бы удобно, — сказал Ягудин.

Он также отметил, что в Казани летом рассвет может наступать примерно в три часа ночи, а закат — в 22:22. По его мнению, светлая часть суток используется нерационально. Для жителей республики было бы более естественным, если бы световой день был смещен ближе к периоду наибольшей активности людей.

