15 апреля 2026 в 18:16

В российском регионе предложили провести референдум о смене часового пояса

Депутат Ягудин: Татарстану нужно сменить часовой пояс для комфорта жителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Татарстане предложили перейти на другой часовой пояс — плюс два часа к московскому времени, передает РБК. Как сообщил депутат Госсовета РТ Альберт Ягудин, это связано с солнечным циклом и активным временем людей.

Татарстан находится восточнее Москвы, это означает, что солнечный цикл у нас иной: летом солнце в республике встает слишком рано, а вечером световой день заканчивается раньше, чем многим жителям было бы удобно, — сказал Ягудин.

Он также отметил, что в Казани летом рассвет может наступать примерно в три часа ночи, а закат — в 22:22. По его мнению, светлая часть суток используется нерационально. Для жителей республики было бы более естественным, если бы световой день был смещен ближе к периоду наибольшей активности людей.

Ранее американские ученые обнаружили, что смена времен года в соседних регионах Земли происходит не одновременно. Исследование показало, что даже при схожем географическом положении сезонные ритмы могут существенно различаться.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

