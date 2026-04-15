Песков указал на долгосрочность последствий конфликта вокруг Ирана

Последствия конфликта вокруг Ирана для экономики всего мира будут ощущаться долгое время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Песков заявил, что АЭС «Бушер» в Иране не получила повреждений в результате атак, однако ситуация была потенциально очень опасной. По его словам, никаких негативных последствий для станции нет.
