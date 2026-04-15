СК проведет проверку после публикации о проблемах с дорогами в Архангельске

Следователи начали доследственную проверку по факту возможного нарушения транспортной доступности в Плесецком районе Архангельска, сообщает Readovka.news. Поводом для экспертизы стала публикация в СМИ.

Сообщается, что следователи проверят состояние маршрута в направлении Кенозерского национального парка. По информации СМИ, жители вынуждены пользоваться платной переправой из-за отсутствия автомобильного моста через реку Онегу.

Местные жители рассказали, что за использование переправы приходится платить по 400 рублей в одну сторону. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных должностных лиц.

Ранее сообщалось, что дорога в Купинском районе Новосибирской области оказалась полностью перекрыта из-за обвала дорожного полотна. По данным ведомства, паводковые воды подмыли участок трассы, что привело к обрушению значительной части края дороги.