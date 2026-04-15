Вэнса вывели на чистую воду после слов о прекращении помощи ВСУ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс хочет обелить Вашингтон словами о прекращении поставок вооружения Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, американцы до сих пор остаются выгодоприобретателями конфликта между Москвой и Киевом.

На самом деле оружие как шло на Украину, так и идет. Используются именно американские технологии: спутниковые системы, на которые завязана практически вся связь вооруженных формирований Киева. Применяются ракеты малой и средней дальности, которые не могут получить полетное задание без непосредственного участия США. Вэнс пытается всего лишь ввести в заблуждение всех, а на самом деле они как были интересантами конфликта, так и продолжают ими оставаться. Заявление Вэнса о прекращении прямых поставок оружия Украине я бы назвал, мягко говоря, лукавством, — сказал Марочко.

Он отметил, что, если бы США на самом деле хотели прекратить конфликт, их действия были бы абсолютно другими. По его словам, помимо вооружения, Вашингтон обеспечивает ВСУ разведданными, а американские генералы координируют боевые действия.

Можно привести множество примеров, что США напрямую замешаны в том конфликте, который, по сути, они же и развязали. Напомню, что как раз перед началом СВО наш верховный главнокомандующий [Владимир Путин] встречался именно с представителями США, поскольку прекрасно понимал, что именно они замешаны в том, что происходит на Украине. Так что подобного рода заявления — это отвлечение внимания и попытка как-то выбелить себя в глазах мирового сообщества, — резюмировал Марочко.

Ранее Вэнс заявил о необходимости прекратить финансирование конфликта на Украине. По его словам, Вашингтону следует пересмотреть подход к поддержке Киева.