Москвич умер после удара по голове В Москве мужчину задержали за смертельный удар по голове

На востоке Москвы мужчина скончался после того, как в ходе ссоры его ударили и он упал головой об асфальт, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ. Инцидент произошел у магазина, куда конфликт перешел из торгового зала.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Соколиная гора задержали подозреваемого в течение часа на улице Буракова. Им оказался 41-летний приезжий.

В главке пояснили, что ссора между двумя посетителями вспыхнула в торговом зале магазина на проспекте Буденного, после чего продолжилась на улице. Злоумышленник ударил оппонента кулаком по голове, в результате чего 47-летний потерпевший упал на асфальт и скончался, после чего нападавший скрылся.

В пресс-службе ГСУ СК добавили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Задержанному уже предъявлено обвинение.

Следователи столичного СК допросили свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в палате петербургского туберкулезного диспансера нашли пациента с воткнутой в голову вилкой. Мужчина жив, столовый прибор оказался в области виска.