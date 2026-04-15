15 апреля 2026 в 18:02

Государство задолжало украинцам более 13,8 млрд рублей

Депутат Скороход: государство задолжало украинцам более $184 млн по судам

Государство задолжало украинцам более $184 млн (13,8 млрд рублей) по неисполненным судебным решениям, но в бюджет на такие выплаты в этом году заложено только $2,3 млн (173,5 млн рублей), сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в своих соцсетях. При этом, как отметила нардеп, когда люди оказываются должны властям, их счета блокируют мгновенно, но получить свои деньги — фантастика.

На 1 апреля 2026 года в казначействе по бюджетной программе значится 266 223 неисполненных исполнительных документа на общую сумму 8 143 440 000 гривен, — процитировала документ казначейства Скороход.

Депутат подсчитала, что при таком темпе на закрытие текущих долгов понадобится более 81 года. Она также предупредила, что наследники умерших истцов уже не смогут получить присужденные выплаты.

Мэр Киева Виталий Кличко между тем заявил, что украинское государство задолжало Киеву около 12 млрд гривен ($273 млн, 22 млрд рублей). Он также сообщил, что в прошлом году город «по сути ограбили» еще на 7 млрд гривен (около $160 млн, 13 млрд рублей).

В Кремле назвали условие для решения проблем с Венгрией
Футбольного судью застрелили прямо на матче
Отец Илона Маска рассказал о России будущего
Устроивший поножовщину в Амстердаме украинец готов повторить резню
Песков указал на право Ирана развивать атомную энергетику
«Кто что блокирует»: в Кремле затруднились с оценкой блокады Ормуза
Эксперт раскрыл, для кого хотят легализовать VPN в России
«Не наша война»: Кремль ответил на вопрос о военной поддержке Ирана
Песков указал на долгосрочность последствий конфликта вокруг Ирана
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите БРИКС в Индии
У стримера случилась передозировка в прямом эфире
Россия выступила за свободу судоходства в Персидском заливе
В Кремле оценили будущие отношения между Россией и Ираном
Визит на Украину, лицо зла, работа за вкусняшки: как живет Борис Джонсон
«Канье Уэст» перепел «Седую ночь» и взорвал интернет: детали, новый хит
Иран назвал условие для следующего раунда переговоров с США
«Могло бы быть хорошим решением»: Песков об отказе США по иранскому урану
Трампа втоптали в Ормуз. Дерзкий план против США созрел в ЕС: что известно
Стало известно, каким видом аллергии чаще всего страдают россияне
Политолог назвал «болевую точку» в отношениях Венгрии и Украины
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

