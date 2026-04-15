Государство задолжало украинцам более 13,8 млрд рублей

Государство задолжало украинцам более $184 млн (13,8 млрд рублей) по неисполненным судебным решениям, но в бюджет на такие выплаты в этом году заложено только $2,3 млн (173,5 млн рублей), сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в своих соцсетях. При этом, как отметила нардеп, когда люди оказываются должны властям, их счета блокируют мгновенно, но получить свои деньги — фантастика.

На 1 апреля 2026 года в казначействе по бюджетной программе значится 266 223 неисполненных исполнительных документа на общую сумму 8 143 440 000 гривен, — процитировала документ казначейства Скороход.

Депутат подсчитала, что при таком темпе на закрытие текущих долгов понадобится более 81 года. Она также предупредила, что наследники умерших истцов уже не смогут получить присужденные выплаты.

Мэр Киева Виталий Кличко между тем заявил, что украинское государство задолжало Киеву около 12 млрд гривен ($273 млн, 22 млрд рублей). Он также сообщил, что в прошлом году город «по сути ограбили» еще на 7 млрд гривен (около $160 млн, 13 млрд рублей).