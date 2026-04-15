Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 18:15

Политолог назвал единственный козырь США на Ближнем Востоке

Политолог Мухин: Израиль считается единственным козырем США на Ближнем Востоке

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Израильская армия считается единственным козырем США на Ближнем Востоке, заявил ИС «Вести» глава Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, помощь Вашингтона Тель-Авиву носит беспрецедентный характер.

Если у Трампа и остался какой-то козырь, то это только ЦАХАЛ. Все, больше у них козырей нет в регионе, — сказал Мухин.

Эксперт отметил, что Израиль оказался прокси Соединенных Штатов в регионе. При этом Тель-Авив считал наоборот и хотел решить свои проблемы руками американцев, добавил Мухин.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что вывоз обогащенного урана из Ирана рассматривается как ключевое условие завершения боевых действий со стороны Тель-Авива. По его оценкам, у Ирана отсутствует действующая ядерная программа.

До этого заслуженный военный летчик Владимир Попов выразил мнение, что Израиль может проявить неадекватность на переговорах по урегулированию конфликта с Ираном. Так он прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о достижении поставленных целей в ближневосточном конфликте.

Мир
Израиль
США
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.