Политолог назвал единственный козырь США на Ближнем Востоке

Израильская армия считается единственным козырем США на Ближнем Востоке, заявил ИС «Вести» глава Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, помощь Вашингтона Тель-Авиву носит беспрецедентный характер.

Если у Трампа и остался какой-то козырь, то это только ЦАХАЛ. Все, больше у них козырей нет в регионе, — сказал Мухин.

Эксперт отметил, что Израиль оказался прокси Соединенных Штатов в регионе. При этом Тель-Авив считал наоборот и хотел решить свои проблемы руками американцев, добавил Мухин.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что вывоз обогащенного урана из Ирана рассматривается как ключевое условие завершения боевых действий со стороны Тель-Авива. По его оценкам, у Ирана отсутствует действующая ядерная программа.

До этого заслуженный военный летчик Владимир Попов выразил мнение, что Израиль может проявить неадекватность на переговорах по урегулированию конфликта с Ираном. Так он прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о достижении поставленных целей в ближневосточном конфликте.