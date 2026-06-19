Выходцев с Украины отправили в тюрьму за поджог имущества премьера Британии Суд приговорил двух выходцев с Украины к тюрьме за поджог дома и авто Стармера

Украинец Роман Лавринович и выходец с Украины, гражданин Румынии Станислав Карпюк приговорены к семи и двум годам тюрьмы соответственно за поджог имущества премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пишет Sky News со ссылкой на судью Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли Нила Гарнэма. Лавринович сможет выйти по УДО через четыре года и восемь месяцев, Карпюк — через один год.

С 8 по 12 мая 2025 года были совершены поджоги двери дома Стармера стоимостью 2 млн фунтов стерлингов (более 196,5 млн рублей) в районе Кентиш-таун, его автомобиля Toyota RAV4 и квартиры в Ислингтоне, принадлежавшей премьеру с 1991 по 1997 год. 15 июня присяжные признали вину обоих фигурантов доказанной, хотя они отвергали обвинения. Третий обвиняемый, украинец Петр Починок, был оправдан.

В ходе суда прокурор сообщил, что Лавринович контактировал в Telegram с неким человеком по кличке EL Money. Следствие установило, что украинец был завербован, получал указания и ему было обещано вознаграждение за поджоги.

Ранее суд приговорил 21-летнего жителя Мурома Романа Тарасова к 17 годам лишения свободы за поджог двух автомобилей и покушение на поджог третьего по заданию украинской стороны. Суд квалифицировал эти преступления как два теракта и одно покушение на теракт. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.