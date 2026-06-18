Муромца осудили на 17 лет за поджог авто по заданию ВСУ

Второй Западный окружной военный суд приговорил 21-летнего жителя Мурома Романа Тарасова к 17 годам лишения свободы за поджог двух автомобилей и покушение на поджог третьего по заданию украинской стороны, передает ТАСС. Суд квалифицировал эти преступления как два теракта и одно покушение на теракт. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Назначить Тарасову Роману Александровичу наказание в виде 17 лет, из которых первые 4 года в тюрьме, а оставшуюся часть в колонии строгого режима, с ограничением свободы 2 года, — огласил приговор судья.

Ранее студент из Мурманска был приговорен к 15 годам тюремного заключения за содействие украинской стороне в поиске осведомителей о военных объектах, а также за публикацию материалов с пропагандой сепаратизма. Суд установил, что юноша, обучавшийся на третьем курсе, отрицательно относился к специальной военной операции и российской государственной власти, помогая Украине в деятельности, подрывающей безопасность страны.

До этого житель Калининградской области был приговорен к 21 году лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене, а также в подготовке теракта по заданию представителя ВСУ.