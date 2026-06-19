Власти России всерьез заинтересовались ценами на нефтепродукты Новак поручил проанализировать ситуацию с ценообразованием на нефтепродукты

Профильным ведомствам поручено подготовить детальный анализ ценообразования на нефтепродукты, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания, проинформировала пресс-служба кабмина в МАКСе. Он также добавил, что надежное обеспечение внутреннего рынка топливом —приоритетная задача.

Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг и контроль цен для создания условий доступности нефтепродуктов для потребителей, — заявили в кабмине.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что российские сети АЗС могут столкнуться с многомиллионными штрафами, если антимонопольная служба докажет необоснованность подорожания топлива. Он прокомментировал сообщение о том, что ФАС направила запрос о ценах на бензин на АЗС «Трасса» и «Нефтьмагистраль».

До этого в ФАС сообщили, что ведомство поручило территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для сельскохозяйственных производителей. Речь идет об энергоносителях, включая поставки с нефтебаз и нефтехранилищ.