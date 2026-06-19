Иран снова закрыл Ормузский пролив

Власти Ирана снова закрыли Ормузский пролив и приостановили переговоры с США, передает Bild со ссылкой на собственные источники. По их информации, причиной стали удары Израиля по Ливану. По словам очевидцев, прозвучали предупредительные выстрелы, а Корпус стражей Исламской революции (КСИР) по радио призвал суда не приближаться к проливу.

Официальных подтверждений этих сведений на данный момент нет. При этом Управление водного пути Ормузского пролива Персидского залива (PGSA) Ирана заявило в соцсети X, что проход судов возможен при подаче запроса заранее. Заявки будут удовлетворены при соблюдении определенных условий.

Ранее экипажи судов получили предупреждение о наличии мины на маршруте в Ормузском проливе в территориальных водах Омана. Мина находится на расстоянии около трех километров к северу от района Мусандам. Всем кораблям посоветовали соблюдать крайнюю осторожность.

До этого стало известно, что Иран в течение 60 дней не будет взимать плату за услуги, связанные с проходом судов через Ормузский пролив. Решение было принято в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Все связанные расходы Тегеран намерен покрывать самостоятельно.