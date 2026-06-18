Иран отменил плату за проход судов через Ормузский пролив

Иран в течение 60 дней не будет взимать плату за услуги, связанные с проходом судов через Ормузский пролив, сообщил Высший совет национальной безопасности страны. Решение принято в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Согласно документу, на протяжении двух месяцев с заявителей не будут взиматься какие-либо платежи. Все связанные расходы власти Ирана намерены покрывать самостоятельно. При этом действующий порядок прохождения судов через пролив сохраняется. Всем судам по-прежнему необходимо подавать заявки в иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA). В Тегеране заверили, что такие обращения будут рассматриваться в оперативном порядке.

В PGSA также подчеркнули, что мероприятия по разминированию акватории будут проводиться в соответствии с положениями меморандума, заключенного между Ираном и США. Отдельно власти обратили внимание на вопросы безопасности судоходства. В районе Ормузского пролива сохраняются определенные угрозы, поэтому для предотвращения происшествий судам необходимо соблюдать назначенные маршруты и время прохождения.

Ранее центральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что иранские власти приняли решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив на фоне повторных ударов США по территории страны. Как заявили в штабе, пролив теперь закрыт для любых видов судов — от нефтяных танкеров до торговых кораблей.