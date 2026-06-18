Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 22:23

Иран отменил плату за проход судов через Ормузский пролив

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран в течение 60 дней не будет взимать плату за услуги, связанные с проходом судов через Ормузский пролив, сообщил Высший совет национальной безопасности страны. Решение принято в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Согласно документу, на протяжении двух месяцев с заявителей не будут взиматься какие-либо платежи. Все связанные расходы власти Ирана намерены покрывать самостоятельно. При этом действующий порядок прохождения судов через пролив сохраняется. Всем судам по-прежнему необходимо подавать заявки в иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA). В Тегеране заверили, что такие обращения будут рассматриваться в оперативном порядке.

В PGSA также подчеркнули, что мероприятия по разминированию акватории будут проводиться в соответствии с положениями меморандума, заключенного между Ираном и США. Отдельно власти обратили внимание на вопросы безопасности судоходства. В районе Ормузского пролива сохраняются определенные угрозы, поэтому для предотвращения происшествий судам необходимо соблюдать назначенные маршруты и время прохождения.

Ранее центральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что иранские власти приняли решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив на фоне повторных ударов США по территории страны. Как заявили в штабе, пролив теперь закрыт для любых видов судов — от нефтяных танкеров до торговых кораблей.

Мир
Иран
Ормузский пролив
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эльвира Набиуллина: биография, сколько лет, национальность, кто муж
Россиянам разъяснили ситуацию с повышением тарифов за ЖКУ с 1 июля
Развожаев сообщил об отражении атаки дронов ВСУ на Севастополь
Пушилин сообщил о погибшем и 12 раненых после ударов дронов ВСУ в ДНР
Иран отменил плату за проход судов через Ормузский пролив
Россия и Иран указали на спорную тенденцию на Западе
Премьер Венгрии заявил о сомнениях по поводу вступления Украины в ЕС
«Постановка»: в силовых структурах раскрыли детали истории с Лавриненко
Вэнс раскрыл условия сделки США и Ирана по урану
Хет-трик Месси, провал Роналду, расизм и двойник Шакиры: главное на ЧМ-2026
США выступили с важным сигналом для Израиля и Ливана
Нетаньяху высказался о присутствии ЦАХАЛ в Ливане
Мерц выступил против новых совместных долгов Евросоюза
Мужчину заподозрили в попытке убийства ребенка в зоопарке
Украинских военных задержали за махинации
Минобороны раскрыло число сбитых за день украинских БПЛА
Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане
Губерниев «уволил» Роналду: позорный конец легенды футбола на ЧМ-2026
Путин провел встречу с главой Татарстана Миннихановым
Хаменеи дал добро на меморандум с США
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.