Хоккейный тренер сравнил уровни КХЛ и НХЛ Тренер Скабелка: по уровню КХЛ не сильно отличается от НХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не сильно отличается по уровню от Национальной хоккейной лиги (НХЛ), считает тренер Андрей Скабелка. В разговоре с Metaratings он назвал два этих первенства сильнейшими в мире.

КХЛ более стабильна, чем НХЛ. Сейчас можно предсказать, какие команды будут фаворитами в следующем сезоне КХЛ — такие же, как в прошлом. В НХЛ всегда побеждает кто-то неожиданный. Серьезные клубы могут не выйти в плей-офф. По уровню КХЛ не сильно отличается от НХЛ. Это две сильнейшие лиги мира, — сказал Скабелка.

В завершившемся сезоне КХЛ второй раз подряд чемпионом стал ярославский «Локомотив». В НХЛ впервые за 20 лет трофей завоевала «Каролина», в составе которой выступают три россиянина — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

Ранее российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи». О присвоении награды было объявлено перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина» и «Вегас». По итогам голосования второе место занял канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Третьим стал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.