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18 июня 2026 в 22:09

«Постановка»: в силовых структурах раскрыли детали истории с Лавриненко

В силовых структурах РФ назвали задержание Лавриненко постановкой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Информация о задержании администратора украинского Telegram-канала Максима Лавриненко сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) может носить постановочный характер, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, которые передает РИА Новости, такая акция якобы была организована по заказу западных политтехнологов.

По имеющейся у нас информации, задержание администратора популярного на Украине ТГ-канала Максима Лавриненко сотрудниками ТЦК является постановкой, срежиссированной по заказу западных политтехнологов, — сказано в сообщении.

Подобные действия направлены на демонстрацию наличия на Украине независимых СМИ и оппозиционных площадок, отметили в источнике. Подчеркивается, что связанные с Лавриненко ресурсы могут быть использованы в будущих политических кампаниях в стране.

Ранее сотрудники ТЦК задержали Лавриненко из-за критики министра обороны страны Михаила Федорова. Собственник ресурса отметил, что последний месяц работал «над расследованием о коррупции в оборонке».

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