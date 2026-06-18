«Постановка»: в силовых структурах раскрыли детали истории с Лавриненко В силовых структурах РФ назвали задержание Лавриненко постановкой

Информация о задержании администратора украинского Telegram-канала Максима Лавриненко сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) может носить постановочный характер, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, которые передает РИА Новости, такая акция якобы была организована по заказу западных политтехнологов.

По имеющейся у нас информации, задержание администратора популярного на Украине ТГ-канала Максима Лавриненко сотрудниками ТЦК является постановкой, срежиссированной по заказу западных политтехнологов, — сказано в сообщении.

Подобные действия направлены на демонстрацию наличия на Украине независимых СМИ и оппозиционных площадок, отметили в источнике. Подчеркивается, что связанные с Лавриненко ресурсы могут быть использованы в будущих политических кампаниях в стране.

Ранее сотрудники ТЦК задержали Лавриненко из-за критики министра обороны страны Михаила Федорова. Собственник ресурса отметил, что последний месяц работал «над расследованием о коррупции в оборонке».