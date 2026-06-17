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17 июня 2026 в 10:55

Сотрудники ТЦК задержали владельца популярного на Украине Telegram-канала

Военкомы задержали владельца Telegram-канала из-за критики Минобороны Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали владельца популярного украинского Telegram-канала «Труха» Максима Лавриненко из-за критики министра обороны страны Михаила Федорова, передает «Страна.ua». Собственник ресурса отметил, что последний месяц работал «над расследованием о коррупции в оборонке».

По словам Лавриненко, он столкнулся с давлением во время подготовки публикации. Владелец «Трухи» заявил, что его «выследили и задержали пятеро представителей ТЦК». Администратор канала утверждает, что приказ отдал лично министр обороны Украины.

Ранее Федоров признал, что в стране нарастает общественное недовольство ходом мобилизации. Он отметил, что ситуация требует пересмотра существующих подходов. По словам украинского министра, в обществе активно обсуждается работа территориальных центров комплектования. Силовые методы мобилизации вызывают у части населения справедливое возмущение, несмотря на необходимость пополнения армии, добавил Федоров.

До этого депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила: мобилизацию на Украине ужесточат для уклонистов, находящихся в розыске. По ее словам, процесс реформы будет очень сложным и болезненным для тех, кто сегодня числится в розыске, но других выходов у государства просто нет.

Европа
Украина
Михаил Федоров
ТЦК
задержания
Telegram
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