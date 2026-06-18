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18 июня 2026 в 21:38

Мерц выступил против новых совместных долгов Евросоюза

Канцлер ФРГ Мерц раскритиковал идею новых заимствований Евросоюза

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Neele Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил несогласие с предложениями о создании новых совместных долгов ЕС, передает сайт Еврокомиссии. По его словам, европейские страны должны приложить значительные усилия, чтобы принять бюджет на период с 2028 года.

У нас есть и очень сложная тема — вопрос будущей финансовой программы Европейского союза <...>. Я со своей стороны дал понять: новых европейских долгов быть не может, — отметил Мерц.

В последнее время ведутся активные переговоры по бюджетному плану ЕС на 2028–2034 годы. Согласно предложению Еврокомиссии, объем бюджета с учетом инфляции должен составить €1,76 трлн. Такой уровень финансовых показателей должен обеспечить устойчивое развитие ЕС на протяжении семи лет.

Ранее арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому Euroclear Bank в приостановке принудительного взыскания около €200 млрд (16,9 трлн рублей) в пользу Банка России. Бельгийская организация подала ходатайство о приостановлении исполнительного производства 4 июня, однако суд отклонил его.

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Фридрих Мерц
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