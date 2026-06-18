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18 июня 2026 в 22:50

Россиянам разъяснили ситуацию с повышением тарифов за ЖКУ с 1 июля

ФАС опровергла сообщения об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию о повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля, сообщили в пресс-службе ФАС. В ведомстве заявили, что распространяемые сообщения не соответствуют действительности.

Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности, — отмечается в сообщении. — Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства РФ, — сказано в публикации.

В ФАС уточнили, что плановое изменение тарифов состоится осенью. Также в службе подчеркнули, что рост не выйдет за пределы параметров, утвержденных правительством России.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что получил квитанцию по оплате жилищно-коммунальных услуг почти на 30 тыс. рублей. Эту сумму он назвал ненормальной даже для себя. По его словам, плата за ЖКУ не должна превышать 10% от совокупного дохода семьи.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, член ЦК КПРФ Алексей Куринный призвал запретить отключение коммунальных услуг за долги для семей с детьми. По его словам, граждане с низкими доходами не могут платить за ЖКУ на фоне сложных финансовых условий.

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