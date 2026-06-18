«Только негатив»: Ушаков резко оценил прошедший саммит G7

Помощник президента России Юрий Ушаков негативно оценил прошедший саммит G7, передают «Вести». Комментируя совпадение по срокам саммита Россия — АСЕАН и встречи лидеров стран «Большой семерки», он заявил, что при подготовке мероприятия в Москве не ориентировались на даты проведения G7.

По словам Ушакова, российская сторона не знала о сроках проведения саммита «семерки» и не стремилась учитывать их при организации собственной встречи. Говоря об итогах мероприятия G7, помощник президента РФ отметил, что не увидел в них положительных результатов.

Да, там, я бы сказал, ничего особенно хорошего, только негатив, — заявил Ушаков.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что страны «Большой семерки» для усиления давления на РФ могут уменьшить потолок цен на российскую нефть. По его словам, участники G7 в ближайшее время вряд ли станут разрабатывать новые виды санкционных ограничений против российской энергетики.