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16 июня 2026 в 16:24

Энергетик ответил, как G7 может усилить санкционное давление на Россию

Энергетик Юшков: страны G7 могут уменьшить потолок цен на российскую нефть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Страны «Большой семерки» для усиления давления на РФ могут уменьшить потолок цен на российскую нефть, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, участники G7 в ближайшее время вряд ли станут разрабатывать новые виды санкционных ограничений против российской энергетики.

Как G7 может усилить давление на РФ? Вряд ли пойдет речь о каких-то принципиально новых ограничениях. Скорее всего, будет синхронизация санкционных режимов между странами «Большой семерки». Может быть, они уменьшат потолок цены на нефть до европейского уровня. Когда он принимался еще в 2022 году, согласовали $60 (4,3 тыс. рублей. — NEWS.ru) за баррель. У них в основном такая цена, кроме стран ЕС. Евросоюз понизил этот потолок дважды и теперь у них $44,1 (3,1 тыс. рублей. — NEWS.ru) за баррель. Вполне возможно, что теперь все участники G7 уменьшат свои показатели, — пояснил Юшков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут усилить санкции в отношении России на фоне снижения цен на нефть. По его словам, отказ от ограничений был связан с желанием не препятствовать поставкам энергоносителей.

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