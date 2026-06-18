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18 июня 2026 в 22:47

Развожаев сообщил об отражении атаки дронов ВСУ на Севастополь

Развожаев: в Севастополе силы ПВО сбили беспилотник на Северной стороне

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в городе работают силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Развожаев уточнил, что один беспилотник был сбит в районе Северной стороны. Глава Севастополя призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Ранее российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили почти тысячу дронов ВСУ в зоне проведения спецоперации, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Также были уничтожены четыре крылатые ракеты «Фламинго», три снаряда HIMARS и 10 управляемых авиабомб.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на 18 июня ударили по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. Были поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области. Дежурные средства ПВО ночью уничтожили более 550 украинских беспилотников в небе над Россией.

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Михаил Развожаев
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