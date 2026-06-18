США сократят военное присутствие у Ирана Вэнс: США сократят военное присутствие у Ирана после выполнения сделки

США готовы сократить военное присутствие вблизи Ирана до уровня, который существовал до начала конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Белом доме. Речь идет о заключительном этапе реализации мирного соглашения.

Для этого Иран должен соблюдать условия договоренностей, предоставить возможность для проверки их выполнения и предпринять реальные шаги в рамках мирного процесса. Вэнс отметил, что в таком случае Вашингтон вернет численность военных к доконфликтному уровню.

Он подчеркнул, что США не планируют сохранять в регионе дополнительные авианосные ударные группы. Ни американская, ни иранская сторона не заинтересованы в сохранении усиленного военного присутствия США на Ближнем Востоке после выполнения условий соглашения.

Ранее Вэнс говорил, что выполнение договоренностей с Вашингтоном по вопросу обогащенного урана может принести Ирану ряд преимуществ. По его словам, соглашение предусматривает определенные выгоды для Тегерана в случае выполнения взятых на себя обязательств.