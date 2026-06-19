Стало известно о тяжелом состоянии ребенка после атаки ВСУ на автобус Пострадавший при атаке ВСУ на автобус под Брянском ребенок находится на ИВЛ

Пострадавший при атаке на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области ребенок остается в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Белоруссии. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, отметили в ведомстве.

Наиболее тяжелый ребенок остается на аппарате искусственной вентиляции легких. В случае улучшения его состояния завтра его могут прооперировать, — сказано в сообщении.

В ведомстве также рассказали о состоянии взрослого пациента, которого доставили в военный клинический медицинский центр №432 вооруженных сил Белоруссии. Он находится в сознании, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, при этом ухудшения врачи не фиксируют.

ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной сборной 17 июня. В салоне в момент атаки находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в момент атаки в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. МИД Белоруссии расценил атаку на транспортное средство со школьниками как террористический акт.