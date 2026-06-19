Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 00:15

Стало известно о тяжелом состоянии ребенка после атаки ВСУ на автобус

Пострадавший при атаке ВСУ на автобус под Брянском ребенок находится на ИВЛ

Аппарат ИВЛ Аппарат ИВЛ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пострадавший при атаке на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области ребенок остается в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Белоруссии. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, отметили в ведомстве.

Наиболее тяжелый ребенок остается на аппарате искусственной вентиляции легких. В случае улучшения его состояния завтра его могут прооперировать, — сказано в сообщении.

В ведомстве также рассказали о состоянии взрослого пациента, которого доставили в военный клинический медицинский центр №432 вооруженных сил Белоруссии. Он находится в сознании, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, при этом ухудшения врачи не фиксируют.

ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной сборной 17 июня. В салоне в момент атаки находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в момент атаки в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. МИД Белоруссии расценил атаку на транспортное средство со школьниками как террористический акт.

Страны СНГ
атаки
ИВЛ
дети
Белоруссия
автобусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров заявил о последствиях прямого столкновения РФ с НАТО
Стало известно, когда откроется «МЕГА Белая Дача»
Арестованному форварду Кот-д'Ивуара Ваи разрешили въезд в Канаду на ЧМ
Стало известно о тяжелом состоянии ребенка после атаки ВСУ на автобус
Киеву переведут $1,5 млрд военной помощи
Известный экс-футболист оценил назначение тренера Игдисамова в ЦСКА
Мошенники нашли способ заработать на страхе россиян потерять свой номер
В Нью-Йорке пройдет спецсессия по делу прокурора МУС Карима Хана
Хоккейный тренер сравнил уровни КХЛ и НХЛ
«Только негатив»: Ушаков резко оценил прошедший саммит G7
Экс-игрок сборной Узбекистана оценил результат матча с Колумбией на ЧМ
Болгария выступила против части новых антироссийских санкций
США сократят военное присутствие у Ирана
В одном крупном российском аэропорту ввели ограничения
Эльвира Набиуллина: биография, сколько лет, национальность, кто муж
Россиянам разъяснили ситуацию с повышением тарифов за ЖКУ с 1 июля
Развожаев сообщил об отражении атаки дронов ВСУ на Севастополь
Пушилин сообщил о погибшем и 12 раненых после ударов дронов ВСУ в ДНР
Иран отменил плату за проход судов через Ормузский пролив
Россия и Иран указали на спорную тенденцию на Западе
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.