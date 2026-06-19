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19 июня 2026 в 00:17

Арестованному форварду Кот-д'Ивуара Ваи разрешили въезд в Канаду на ЧМ

Фото: pixabay.com
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Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи получил разрешение на въезд в Канаду и сможет принять участие в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Германия, сообщила Федерация футбола Кот-д'Ивуара. В организации заявили, что административный вопрос решен положительно.

Все необходимые документы для въезда на территорию Канады получены. В Федерации положительно отреагировали на такое решение и поблагодарили все стороны, которые участвовали в урегулировании ситуации.

Ранее стало известно, что Ваи был задержан французской полицией в рамках расследования о возможной манипуляции событиями во время футбольных матчей. Футболиста арестовали 29 мая, менее чем за две недели до старта чемпионата мира. В тот день Ваи выступал за французскую «Ниццу», где провел вторую часть сезона на правах аренды. В переходном матче против «Сент-Этьена» форвард оформил дубль и помог команде одержать победу со счетом 4:1, сохранив место в высшем дивизионе. После окончания встречи игрок был задержан в рамках расследования прокуратуры Марселя.

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