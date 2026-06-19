В России прокомментировали роль Запада в мировой политике Лавров заявил о невозможности продолжения западной экспансии в мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что продолжение западной военно-политической и экономической экспансии несовместимо с принципами многополярного мира, говорится в статье главы МИД РФ «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии — это противоречит императивам многополярного мира, — отметил Лавров.

Ранее он говорил, что Россия предпочитает добиваться целей специальной военной операции дипломатическими средствами. Министр отметил, что для этого должны быть надежно обеспечены безопасность России на западных рубежах.

До этого помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин на первом заседании саммита Россия — АСЕАН дал развернутую характеристику текущей обстановки в зоне специальной военной операции. По его словам, глава РФ также прояснил позицию Москвы.