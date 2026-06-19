Курьер заработал состояние на студентах и потерял свободу Курьера Amazon отправили в тюрьму за написание экзаменов вместо студентов

Курьер Amazon Шахид Аднан, обладающий ученой степенью кандидата технических наук, был осужден за нелегальную помощь студентам при сдаче экзаменов, передает Daily Mail. Его схема раскрылась после проверки флешки, переданной одним из студентов университета в Ливерпуле.

По данным СМИ, на устройстве нашли сведения, указывающие на связь Аднана с подготовкой студенческих работ. Кроме того, там обнаружили логины и пароли более 100 учащихся.

Следствие установило, что мужчина выполнял курсовые работы за вознаграждение и получил от одного из клиентов 14 тыс. фунтов стерлингов (около 1,35 млн рублей). Аднан признал вину по нескольким статьям, включая мошенничество и отмывание денег, после чего суд назначил ему наказание в виде трех лет колонии.

Ранее в Филадельфии курьер службы доставки пиццы получил три огнестрельных ранения в голову. Трагедия произошла, когда он доставил заказ в пустую квартиру.

До этого в Нижнем Тагиле сотрудники правоохранительных органов задержали студента, который во время отдыха в торгово-развлекательном центре решил заказать пиццу на имя Адольфа Гитлера. Необычным наименованием в чеке заинтересовались в полиции.