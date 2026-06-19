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19 июня 2026 в 01:02

В России утвердили ГОСТ по правильной уборке

Росстандарт утвердил ГОСТ с рекомендациями по проведению уборки в помещениях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Росстандарт утвердил новый ГОСТ, содержащий рекомендации по организации и проведению уборки, передает РИА Новости. Документ начнет действовать с 1 июля.

Настоящий стандарт дает руководство по структуре организации эксплуатации для обеспечения эффективной работы чистых помещений с выполнением требований к чистоте. Структура организации эксплуатации включает в себя работу с персоналом, порядок входа и выхода из чистых помещений, уборку, техническое обслуживание и контроль (мониторинг), — говорится в документе.

Согласно ГОСТу, уборочный процесс рекомендуется разделять на несколько этапов, включая очистку поверхностей, оборудования и критических зон. Необходимо учитывать совместимость моющих средств с поверхностями, концентрацию растворов и сроки их годности, указано в документе.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России вступили в силу новые государственные стандарты для ряда строительных материалов и технологий. Они распространяются на резиновую крошку для детских площадок, лакокрасочные покрытия, бетонные ступени и информационное моделирование.

Общество
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