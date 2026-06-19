В МИД высказались о достижении целей СВО Лавров: Россия предпочитает дипломатию для достижения целей СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия предпочитает добиваться целей специальной военной операции дипломатическими средствами, говорится в его статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь». Министр отметил, что для этого должны быть надежно обеспечены безопасность России на западных рубежах.

Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии, — говорится в статье.

Кроме того, он указал на необходимость гарантировать права соотечественников. Это касается права на использование русского языка и исповедание православной веры, указал Лавров.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин на первом заседании саммита Россия — АСЕАН дал развернутую характеристику текущей обстановки в зоне специальной военной операции. По его словам, глава РФ также прояснил позицию Москвы.

Кроме того, Ушаков сообщил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются в ближайшее время прибыть в Россию. Однако, по его словам, конкретные сроки визита пока не определены.