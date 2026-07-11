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11 июля 2026 в 09:17

Украину назвали «гигантской печью» и виновницей краха НАТО

Daily Telegraph: Украина лишила НАТО шанса на военную конкуренцию с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Страны НАТО не сумели создать армию, способную противостоять российским войскам, пишет Daily Telegraph. Как сказано в статье, Альянс попал в уязвимое положение из-за регулярной помощи Украине.

НАТО оказалась вовлеченной в прокси-конфликт с Россией, что вынуждает Альянс перенаправлять ценные военные ресурсы — финансовые и материальные — на Украину, которая превратилась в гигантскую печь, которая поглощает все, что в нее поступает, не продвигая при этом выгодную ситуацию по отношению к России, — сказано в материале.

В статье говорится, что у НАТО, включая США, нет армии, способной одержать победу над противником уровня России. Автор отметил, что Альянс должен сформировать и поддерживать силы, готовые к такому сценарию.

В этом НАТО потерпела крах, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что ситуация с урегулированием конфликта на Украине во многом зависит от позиции Запада, который продолжает поставлять Киеву оружие и оказывать политическую поддержку. Эскалация возникает по той причине, что в противостояние с Россией вмешиваются Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон.

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