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11 июля 2026 в 09:03

Дрон ВСУ ранил мирных жителей под Белгородом

Дрон ВСУ атаковал автомобиль с пассажирами в Белгородской области

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль в районе села Черемошное Белгородского округа пострадали два человека, сообщили в оперштабе региона. Одна из раненых — женщина, получившая травматическую ампутацию руки, — находится в тяжелом состоянии. После оказания первой медицинской помощи пострадавшие будут направлены для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу.

Сегодня рано утром в районе села Черемошное Белгородского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. У женщины осколочные ранения и травматическая ампутация руки — состояние крайне тяжелое. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, — следует из сообщения.

Ранее в Валуйском округе, между селами Колыхалино и Шелаево, в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя. Один человек получил ранение лица осколками, а второй — травму спины.

До этого в Борисовском округе Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали два человека: фельдшер и водитель скорой помощи. Беспилотник, оснащенный системой FPV, взорвался рядом с автомобилем скорой помощи.

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