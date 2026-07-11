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11 июля 2026 в 09:12

В ЕС отметили рост числа украинских беженцев

Евростат: общее число украинских беженцев в ЕС достигло 4,38 млн человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Общее количество украинских беженцев, находящихся на территории европейских государств, продолжает расти, свидетельствуют свежие статистические данные Евростата. Согласно подсчетам, за май число граждан Украины со статусом временной защиты увеличилось в 22 из 26 стран Европейского союза. В общей сложности в ЕС имеют этот статус 4,38 миллиона украинцев.

Наиболее заметный и крупный прирост прибывших лиц специалисты зафиксировали в Италии, где показатель вырос на 6250 человек. Вторую и третью строчки по темпам прироста заняли Германия и Испания, принявшие дополнительно 3610 и 2295 человек соответственно.

В то же время в четырех государствах содружества аналитики отметили сокращение числа зарегистрированных беженцев. Самый существенный спад продемонстрировала Болгария, где количество учтенных украинцев уменьшилось сразу на 12 тыс. Незначительное снижение аналогичных показателей также произошло в Польше и Франции.

При этом представители статистического ведомства отдельно уточнили причины подобных колебаний внутри европейских стран. Они пояснили, что резкое месячное снижение может быть обусловлено исключительно техническими особенностями национальных процедур снятия граждан с учета.

Ранее польские активисты устроили допрос украинским беженцам, чтобы узнать их отношение к Степану Бандере. Инцидент произошел в городе Познань, где трое местных жителей зашли в арендованный украинцами офис и заявили, что соседнее государство якобы враждебно настроено по отношению к Польше.

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