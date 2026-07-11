В ЕС отметили рост числа украинских беженцев

Общее количество украинских беженцев, находящихся на территории европейских государств, продолжает расти, свидетельствуют свежие статистические данные Евростата. Согласно подсчетам, за май число граждан Украины со статусом временной защиты увеличилось в 22 из 26 стран Европейского союза. В общей сложности в ЕС имеют этот статус 4,38 миллиона украинцев.
Наиболее заметный и крупный прирост прибывших лиц специалисты зафиксировали в Италии, где показатель вырос на 6250 человек. Вторую и третью строчки по темпам прироста заняли Германия и Испания, принявшие дополнительно 3610 и 2295 человек соответственно.
В то же время в четырех государствах содружества аналитики отметили сокращение числа зарегистрированных беженцев. Самый существенный спад продемонстрировала Болгария, где количество учтенных украинцев уменьшилось сразу на 12 тыс. Незначительное снижение аналогичных показателей также произошло в Польше и Франции.
При этом представители статистического ведомства отдельно уточнили причины подобных колебаний внутри европейских стран. Они пояснили, что резкое месячное снижение может быть обусловлено исключительно техническими особенностями национальных процедур снятия граждан с учета.
Ранее польские активисты устроили допрос украинским беженцам, чтобы узнать их отношение к Степану Бандере. Инцидент произошел в городе Познань, где трое местных жителей зашли в арендованный украинцами офис и заявили, что соседнее государство якобы враждебно настроено по отношению к Польше.