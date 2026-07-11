Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 09:47

«Политический террор»: Азаров рассказал о жертвах Зеленского на Украине

Азаров: число жертв политического террора на Украине превысило 150

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 150 человек на Украине подверглись политическому террору, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что ни по одному из этих дел не было проведено полноценного расследования, а убийцы и их заказчики остались безнаказанными. Среди жертв были перечислены журналист Олесь Бузина и экс-депутат Михаил Чечетов.

Где-то уже насчитывается более 150 человек политического террора на Украине, — сказал Азаров.

Он также обратил внимание на заявление экс-главы СБУ Василия Малюка, который в свое время заявлял, что Бузина «сам накликал свою смерть» из-за своей позиции. Азаров процитировал слова бывшего руководителя спецслужбы: «Он должен был сидеть и молчать».

Ранее сообщалось, что санкции, которые изначально вводились против России, при президенте Владимире Зеленском все чаще применяются в отношении украинских граждан. По данным немецких аналитиков, ограничительные механизмы превращаются в инструмент политической борьбы, используемый для подавления оппонентов без соблюдения судебных процедур.

Также депутат Михаил Шеремет заявил, что на Украине настает время бунтов. По его мнению, местное население осознало, что Зеленский из слуги народа превратился в его палача.

Европа
Украина
Политика
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не жалею»: украинская биатлонистка ответила хейтерам после переезда в РФ
Производственный склад площадью 3 тысячи «квадратов» горит в Подмосковье
Армия России разбомбила предприятие по разработке тяжелых БПЛА в Киеве
Стало известно о задержке 23 рейсов в аэропорту юга России
Золотодобытчик утопил вездеход и теперь ждет помощи на крыше
Лантратова помогла семье умершего бойца СВО оформить выплаты
Женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородчины
ВС России нанесли удары по ключевым для ВСУ портам
Девять человек оказались в больнице после ДТП в Татарстане
Карл III провел тайную встречу с детьми принца Гарри
«Для пропаганды сойдет»: в Киеве заявили о невозможности выпуска Patriot
«Политический террор»: Азаров рассказал о жертвах Зеленского на Украине
В Иркутске горе-гангстер напугал прохожих
Российские туристы почти сутки не могут уехать из Египта
В США подсчитали, сколько раз Трамп говорил о финале войны с Ираном
Перетираю зелень со специями — зимой кладу ложечку в горячее. Идеальная заготовка для супов, мяса и соусов
Apple подала в суд на OpenAI и двух бывших сотрудников
Небензя раскрыл, как остановить героизацию нацистов
Украину назвали «гигантской печью» и виновницей краха НАТО
«Настает время бунтов»: депутат назвал Зеленского палачом
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.