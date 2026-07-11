Более 150 человек на Украине подверглись политическому террору, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что ни по одному из этих дел не было проведено полноценного расследования, а убийцы и их заказчики остались безнаказанными. Среди жертв были перечислены журналист Олесь Бузина и экс-депутат Михаил Чечетов.

Где-то уже насчитывается более 150 человек политического террора на Украине, — сказал Азаров.

Он также обратил внимание на заявление экс-главы СБУ Василия Малюка, который в свое время заявлял, что Бузина «сам накликал свою смерть» из-за своей позиции. Азаров процитировал слова бывшего руководителя спецслужбы: «Он должен был сидеть и молчать».

Ранее сообщалось, что санкции, которые изначально вводились против России, при президенте Владимире Зеленском все чаще применяются в отношении украинских граждан. По данным немецких аналитиков, ограничительные механизмы превращаются в инструмент политической борьбы, используемый для подавления оппонентов без соблюдения судебных процедур.

Также депутат Михаил Шеремет заявил, что на Украине настает время бунтов. По его мнению, местное население осознало, что Зеленский из слуги народа превратился в его палача.