Лантратова помогла семье умершего бойца СВО оформить выплаты

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова совместно с Министерством обороны РФ помогла семье участника СВО добиться положенных им выплат. В своем канале в МАКСе омбудсмен сообщила, что к ней обратилась семья из Липецкой области.

Погибший боец проходил службу в штурмовой роте и выполнял задачи по защите мирного населения на территории Донецкой Народной Республики. Его родители на протяжении длительного времени не могли оформить положенный статус и получить выплаты. Местный военный комиссариат затягивал процесс выдачи удостоверения члена семьи ветерана боевых действий. Одновременно с этим воинская часть не предоставляла необходимые выписки.

Лантратова направила запросы в соответствующие ведомства. В результате вмешательства все бумаги были оперативно собраны и переданы в Национальный центр управления обороной России для окончательного оформления пособий.

Благодарю Министерство обороны РФ и военный комиссариат Липецкой области за содействие, — добавила омбудсмен.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что в России следует учредить должность военного омбудсмена и создать федеральное агентство по делам ветеранов. По его словам, подобная структура доказала эффективность в мировой практике.