Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 10:07

Лантратова помогла семье умершего бойца СВО оформить выплаты

Лантратова помогла семье военного из Липецкой области получить выплаты

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова совместно с Министерством обороны РФ помогла семье участника СВО добиться положенных им выплат. В своем канале в МАКСе омбудсмен сообщила, что к ней обратилась семья из Липецкой области.

Погибший боец проходил службу в штурмовой роте и выполнял задачи по защите мирного населения на территории Донецкой Народной Республики. Его родители на протяжении длительного времени не могли оформить положенный статус и получить выплаты. Местный военный комиссариат затягивал процесс выдачи удостоверения члена семьи ветерана боевых действий. Одновременно с этим воинская часть не предоставляла необходимые выписки.

Лантратова направила запросы в соответствующие ведомства. В результате вмешательства все бумаги были оперативно собраны и переданы в Национальный центр управления обороной России для окончательного оформления пособий.

Благодарю Министерство обороны РФ и военный комиссариат Липецкой области за содействие, — добавила омбудсмен.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что в России следует учредить должность военного омбудсмена и создать федеральное агентство по делам ветеранов. По его словам, подобная структура доказала эффективность в мировой практике.

Власть
участники СВО
Яна Лантратова
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Банановые республики»: Дуров высмеял новые правила Евросоюза
«Речь о выживании России»: в Европе ответили на очередной выпад Каллас
Умер итальянский певец Пеппино Ди Капри
«Не жалею»: украинская биатлонистка ответила хейтерам после переезда в РФ
Производственный склад площадью 3 тысячи «квадратов» горит в Подмосковье
Армия России разбомбила предприятие по разработке тяжелых БПЛА в Киеве
Стало известно о задержке 23 рейсов в аэропорту юга России
Золотодобытчик утопил вездеход и теперь ждет помощи на крыше
Лантратова помогла семье умершего бойца СВО оформить выплаты
Женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородчины
ВС России нанесли удары по ключевым для ВСУ портам
Девять человек оказались в больнице после ДТП в Татарстане
Карл III провел тайную встречу с детьми принца Гарри
«Для пропаганды сойдет»: в Киеве заявили о невозможности выпуска Patriot
«Политический террор»: Азаров рассказал о жертвах Зеленского на Украине
В Иркутске горе-гангстер напугал прохожих
Российские туристы почти сутки не могут уехать из Египта
В США подсчитали, сколько раз Трамп говорил о финале войны с Ираном
Перетираю зелень со специями — зимой кладу ложечку в горячее. Идеальная заготовка для супов, мяса и соусов
Apple подала в суд на OpenAI и двух бывших сотрудников
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.