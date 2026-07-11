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11 июля 2026 в 10:03

ВС России нанесли удары по ключевым для ВСУ портам

Минобороны: ВС России поразили порты «Черноморск» и «Южный», снабжавшие ВСУ

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Вооруженные силы России в ночь на субботу, 11 июля, нанесли групповой удар по портам «Черноморск», «Южный» и «Измаил» в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ. Удары также пришлись по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

По данным ведомства, порт «Черноморск», обрабатывающий до 90% аграрного экспорта страны, использовался для поставок военных грузов и горюче-смазочных материалов. В результате удара поражены резервуары для хранения ГСМ и инфраструктура для разгрузки военного назначения. В порту «Южный», обеспечивающем экспорт аграрной и горно-металлургической продукции, также поражены объекты для хранения военных грузов и резервуары с топливом.

Ранее российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА по украинским заводам в Киеве. В ходе операции были успешно поражены украинские военно-промышленные предприятия, специализирующиеся на выпуске и хранении дронов большой и средней дальности.

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