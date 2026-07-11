Производственный склад площадью 3 тыс. «квадратов» горит в Подмосковье

Производственный склад площадью 3 тыс. квадратных метров горит в Подмосковье, передает РЕН ТВ в Telegram. Возгорание происходит на Трудовой улице в поселке Родники в Раменском. По словам источника, пожар распространился по всей площади.

Ранее сообщалось о возгорании в красногорском комплексе «ТераБит». Появились кадры с густым черным дымом. Вскоре источник уточнил, что огонь охватил кровлю здания и начал стремительно распространяться.

Также сильный пожар разгорелся на территории промзоны под Батайском Ростовской области. По информации источника, полыхали деревянные поддоны на улице Фермерской. Столб черного дыма, поднимавшийся в небо, был виден в соседнем Ростове.

До этого сообщалось, что в строительном торговом центре в Ижевске произошел пожар. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.