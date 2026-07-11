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11 июля 2026 в 10:51

Стали известны последствия ударов ВСУ по Запорожью

Балицкий: пассажирские автобусы повреждены в Запорожской области после атаки ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ВСУ атаковали объекты гражданской транспортной инфраструктуры в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. В результате обстрела повреждения получили пассажирские автобусы.

Пассажирские автобусы <...> стали целью для оголтелых террористов, воюющих с гражданским населением и объектами инфраструктуры, — написал Балицкий.

Пострадавших нет, добавил глава региона. Специалисты и оперативные службы работают на месте происшествия, проводится оценка ущерба.

Нападению БПЛА также подвергся один корабль в Таганрогском заливе. В результате атаки погиб матрос технического судна. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что других пострадавших не было, и выразил соболезнования семье и близким погибшего моряка.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Новоайдарском округе ЛНР в результате удара украинского беспилотника по автомобилю погиб 35-летний мужчина, его отец получил ранения. Также, по его данным, в Лисичанске ВСУ нанесли удар по коммунальной машине.

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Евгений Балицкий
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